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برلمان

لا يمكن للمجلس الاستمرار يوما واحدا بعد انقضاء مدته.. الأمين العام للبرلمان: قوانين الانتخابات النيابية ستحظى بمناقشة واسعة

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:48 ص
المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
رحب المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بما أعلنه ائتلاف دعم مصر بشأن عزمه التقدم بتقديم قانون مجلس الشيوخ، وتعديل قانون مجلس النواب.


وقال فوزى إن مجلس النواب راغب وقادر على إنجاز قوانين الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن هناك آراءً متنوعة فيما يتعلق بمسألة النسب في الانتخابات.


وأكد الأمين العام أن هذه التشريعات نظرا لأهميتها ستحظى بمناقشة واسعة، لافتا إلى أن حوارا مجتمعيا تم بالفعل في هذا الشأن قامت به بعض الأحزاب.


وفيما يتعلق بمد دور الانعقاد على خلفية ازدحام جدول المجلس والمدة قاربت على الانتهاء، أوضح المستشار محمود فوزي، أن مد دور الانعقاد قرار مشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب.


وأشار الأمين العام، إلى أنه لا توجد أدنى مشكلة في اتخاذ قرار بمد دور الانعقاد، مؤكدا أنه في حال فض دور الانعقاد فإن الدستور منح الحق لرئيس الجمهورية في دعوة البرلمان لانعقاد غير عادي.


وفيما يتعلق بتأخر الانتخابات بسبب فيروس كورونا وإمكانية استمرار عمل المجلس الحالي، قال الأمين العام للبرلمان: "لا يمكن للمجلس أن يستمر يوما واحدا بعد انقضاء مدته المقررة دستوريا بـ٥ سنوات".


وقال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان أنجز خلال دور الانعقاد الحالى، 110 قوانين، منذ بداية الانعقاد فى اكتوبر الماضى حتى الآن.


وأكد الأمين العام، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال تفقده  الإجراءات الاحترازية بالبرلمان  لمواجهة كورونا، أن المجلس حريص على الالتزام بدوره التشريعى، وإرسال رسالة بأن عجلة الدولة لا يمكن أن تتعطل، طالما هناك إجراءات احترازية وضوابط يتم تطبيقها لمواجهة كورونا.


وأشار إلى أنه خلال أول يوم لإعلان جائحة كورونا، قام البرلمان بالموافقة على 11 قانونا منها 9 تمت الموافقة عليها نهائيا، والباقى فى مجموعه، لافتا إلى أن البرلمان لديه اليوم أجندة تشريعية مزدحمة.
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