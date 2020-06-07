AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تكريم فرق التطوع بالهلال الأحمر في العريش

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:51 ص
تكريم فرق التطوع
تكريم فرق التطوع بالهلال الاحمر
Advertisements
احمد صالح
نظم فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى بمحافظة شمال سيناء، حفل تكريم لفريق التطوع، حيث تم منحهم شهادات تقدير، لجهودهم التطوعية المبذولة خلال الفترة الماضية.

وأكد عمر محمد مدير جمعية الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه تم تكريم 106 من الشباب المتطوع لجهودهم المتميزة في الانشطة التي تبنتها الجمعية خلال المرحلة الماضية تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ.

وقد ساهم فريق المتطوعين بفرع الجمعية في توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على المستحقين ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتنظيم المواطنين أمام فروع البريد والبنوك أثناء صرف المرتبات والمعاشات ومنحة العمالة الغير منتظمة وغيرها.

وأضاف أن فرع الجمعية يقدم العديد من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية، إلى جانب دورات تدريبية للمجتمع المحلي من خلال النادي الثقافي والحضانات ونوادي التكنولوجيا والمرأة والطفل.

وأكد أن هناك عددا كبيرا من الشباب يلجأون للتطوع فى فرع شمال سيناء من الجنسين من المرحلتين الثانوية والجامعية، إلى جانب عدد من الخريجين لتنفيذ أنشطة الفرع فى شتى القطاعات.

اقرأ أيضا..
محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معنا من أجل صحتك..مبادرة للوقاية والتطهير ببئر العبد في شمال سيناء

توافد المئات في شمال سيناء لصرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الهلال الأحمر المصري وشركاؤه من الحركة الدولية يحتفلون بيومهم العالمي عبر الإنترنت

عبر ائتلاف من سفراء التطوع.. الأمم المتحدة: نجحنا في دعم مصر لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

ميدو: نجلا شوبير وفاروق جعفر ملهمش ذنب فى اللي بيحصل ده

بأمر الفيفا.. رحيل لجنة الجنايني وانتخابات جديدة لـ الجبلاية أكتوبر المقبل

منعا لنقل العدوى .. الحكومة الهندية تقيم أفرانا ضخمة لحرق جثث ضحايا كورونا

بسبب الحجر المنزلي .. كورونا يغير ملامح نجوم كرة القدم .. شاهد

مي الغيطي تحتفل بتخرجها من الجامعة

خنق وتحطيم الرأس.. تفاصيل واقعة العثور على شاب مقتولا أسفل كوبري الثروة السمكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور