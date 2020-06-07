تكريم فرق التطوع بالهلال الأحمر في العريش





وأكد عمر محمد مدير جمعية الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه تم تكريم 106 من الشباب المتطوع لجهودهم المتميزة في الانشطة التي تبنتها الجمعية خلال المرحلة الماضية تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ.





وقد ساهم فريق المتطوعين بفرع الجمعية في توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على المستحقين ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتنظيم المواطنين أمام فروع البريد والبنوك أثناء صرف المرتبات والمعاشات ومنحة العمالة الغير منتظمة وغيرها.









وأكد أن هناك عددا كبيرا من الشباب يلجأون للتطوع فى فرع شمال سيناء من الجنسين من المرحلتين الثانوية والجامعية، إلى جانب عدد من الخريجين لتنفيذ أنشطة الفرع فى شتى القطاعات.



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وأضاف أن فرع الجمعية يقدم العديد من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية، إلى جانب دورات تدريبية للمجتمع المحلي من خلال النادي الثقافي والحضانات ونوادي التكنولوجيا والمرأة والطفل.وأكد أن هناك عددا كبيرا من الشباب يلجأون للتطوع فى فرع شمال سيناء من الجنسين من المرحلتين الثانوية والجامعية، إلى جانب عدد من الخريجين لتنفيذ أنشطة الفرع فى شتى القطاعات.اقرأ أيضا..