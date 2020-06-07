باحث سياسى: تنفيذ إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يحتاج ضغطا دوليا.. فيديو

قال عبد الستار حتيتة المتخصص فى الشأن الليبى، إن الجدول الزمنى لتحقيق إعلان القاهرة للأزمة الليبية سيحتاج لضغط كبير من جانب السلطة المصرية على الدول الصديقة والمجتمع المدنى.





وكشف المتخصص فى الشأن الليبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، عن ظهور نتائج إيجابية خلال الساعات الماضية وتأييد من دول كبرى لإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.







ولفت عبد الستار حتيتة، إلى أن تنفيذ إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يحتاج الكثير من الجهود والتى تشتمل على كبح جماح الفوضى ووضع المجتمع الدولى أمام مسئوليته.







وأشار المتخصص فى الشأن الليبى، إلى أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يمكن أن يرجح بصورة كبيرة لعودة السلم إلى الأراضى الليبية.





وتابع عبد الستار حتيتة المتخصص فى الشأن الليبى، أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يعد خارطة طريق يحتاج لمزيد من الجهود الإقليمية والدولية.