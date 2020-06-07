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على السيد: إعلان القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا من الصراعات

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:15 م
على السيد
على السيد
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شيرين عادل
قال على السيد الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، إن مبادرة إعلان القاهرة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تضمن الاستقرار للشعب الليبى، لافتا إلى أنها لا تفرق بين جماعة أو حزب وتضع أمن ليبيا واستقرارها فى المقدمة.

وأوضح الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن مصر  جمعت كافة الفرقاء فى القاهرة لكى يتفقوا على حلول تضمن استقرار وأمن الدولة الليبية.

 وأكد أن مبادرة إعلان القاهرة  تمتاز بوضوح معالمها وتهدف لتحقيق السلام والسير نحو  إجراء كافة الانتخابات فى ليبيا، والتى تعتمد على توازن سليم يراعى مصالح ليبيا .

وأشار إلى أن مبادرة إعلان القاهرة هى الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا من الصراعات والتمزق، ويجب استغلالها واستثمارها من أجل تجنب الدخول فى نفق مظلم  مثل دولتى سوريا والعراق.

وتابع أن المجتمع الدولى لابد أن يؤكد حرصه على الدولة الليبية، وأن تضع حدا للتجاوزات والبلطجة التركية على الأراضى الليبية.
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