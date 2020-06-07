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فن

تجمعات رغم كورونا.. صورة لـ محمود حميدة وشيرين رضا تضعهما في مرمى الهجوم

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:09 م
محمود حميدة وشيرين
محمود حميدة وشيرين رضا
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شروق ابراهيم
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفريق عمل فيلم "الغسالة" أثناء الاحتفال بتصوير الفيلم وسط تجمع وحشود كبيرة، رغم التحذير من التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا.


وظهر في الصور الفنان محمود حميدة وشيرين رضا مع هنا الزاهد وأحمد حاتم، وهم يقطعون تورتة الاحتفال وحولهم ما يقارب من 30 شخصًا دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات.


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وتعرض فريق عمل فيلم "الغسالة" لهجوم لاذع من رواد سوشيال ميديا بسبب التجمع وعدم اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، مشيرين إلى أن ذلك التجمع قد ينتج عنه إصابة العشرات ونقل العدوى بينهم وبين بعضهم.


فيلم "الغسالة" هو ثاني تعاون بين أحمد حاتم وهنا الزاهد بعد فيلم "قصة حب" الذي عرض في 2019.
تجمعات رغم كورونا.. صورة لـ محمود حميدة وشيرين رضا تضعهما في مرمى الهجوم
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