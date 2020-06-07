التعليم: سنعلن نتيجة أبنائنا في الخارج بعد انتهاء التصحيح

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارًا من ائتلاف معًا نستطيع الذي يضم بداخله عددًا من أدمن جروبات اولياء الامور ، بشأن موعد اعلان نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج للطلاب المصريين المغتربين المقيمين في الخارج الذين اختاروا دراسة المناهج المصرية.





وقالت وزارة التربية والتعليم في ردها على الائتلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه إلى الآن مازالت أعمال التصحيح مستمرة ولم تنته بعد.





وأضافت وزارة التربية والتعليم : سوف يتم إعلان النتيجة فور الإنتهاء من عملية التصحيح مباشرةً.





وكان قد حسم وزير التربية والتعليم مصير امتحانات ابناؤنا في الخارج في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع الدول ، حيث قال وزير التربية والتعليم في قراره إن صفوف النقل (مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) يتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020.







