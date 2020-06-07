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تعليم

التعليم: سنعلن نتيجة أبنائنا في الخارج بعد انتهاء التصحيح

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:59 ص
امتحانات ابناؤنا
امتحانات ابناؤنا في الخارج
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ياســـمين بدوي

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارًا من ائتلاف معًا نستطيع الذي يضم بداخله عددًا من أدمن جروبات اولياء الامور ، بشأن موعد اعلان نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج  للطلاب المصريين المغتربين المقيمين في الخارج الذين اختاروا دراسة المناهج المصرية.


وقالت وزارة التربية والتعليم في ردها على الائتلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه إلى الآن مازالت أعمال التصحيح مستمرة ولم تنته بعد.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : سوف يتم إعلان النتيجة فور الإنتهاء من عملية التصحيح مباشرةً.

وكان قد حسم  وزير التربية والتعليم مصير امتحانات ابناؤنا في الخارج في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع الدول ، حيث قال وزير التربية والتعليم في قراره إن صفوف النقل (مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) يتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020.


أما عن الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، فيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس، وسيتم عمل مشروعات بحثية بدلا من الامتحانات التقليدية ، وتم نشر المشروعات البحثية المطلوبة على المنصة الإلكترونية و الموقع الإلكتروني الخاص بأبنائنا في الخارج، بحيث يدخل الطالب أو ولي أمره على الموقع لمعرفة البحث المطلوب وطباعته، وأدائه ورقيا، وتقديمه للسفارة بحيث تقوم السفارة أو المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإرسالها للإدارة العامة للامتحانات بعد تحسن الأوضاع واستقرارها، وذلك للتقييم واستخراج النتيجة النهائية.
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