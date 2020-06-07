عربية النواب عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية: يعكس حكمة الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن بنود إعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية والصادر عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى بشأن الوضع في ليبيا يحقق حفظ الأمن والاستقرار داخل الأراضى الليبية.





وناشد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم جميع الأطراف والقوى السياسية الليبية الالتزام التام بما جاء فى هذا العإلان لأنه يكفل تحقيق وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود ويضمن وقف نزيف دماء الليبين ويتمشى مع المبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مؤكدا ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة 6 غدا الاثنين 8 يونيو الجاري.





وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إنه يجب على جميع الليبيين التمسك بهذا الإعلان الذى يهدف إلى استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارًا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية إضافة إلى تأكيدها على إعادة سيطرة الدولة علي كافة المؤسسات الامنية ودعم المؤسسة العسكرية " الجيش الوطني الليبي "مع تحمل الجيش الوطني بمسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره.



