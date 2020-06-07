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برلمان

برلماني: التاريخ سيذكر دور مصر والسيسي بشأن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية سلميًا

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:22 م
اعلان القاهرة
اعلان القاهرة
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فريدة محمد
أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب ان التاريخ سيذكر لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى  الدور المحورى والرائد الذى قامت به فى ملف الازمة الليبية ، مشيرا الى ان المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية كانوا فى قمة السعادة والفخر بحديث العالم كله وانبهاره واشادته خلال الساعات الماضية عن " إعلان القاهرة " لحل الأزمة الليبية.

وقال "الحناوى" فى بيان له أصدره اليوم ان خروج اعلان القاهرة من مصر ارض الكنانة يؤكد للعالم كله أن مصر بقيادة الرئيس السيسى اصبح لها صوتها المسموع اقليميا وعربيا ودوليا.

مؤكدا ان انتصار اعلان القاهرة جاء لصالح الشعب الليبيى الشقيق باتفاق من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات القيادة العامة الجيش الوطنى الليبي المشير خليفة حفتر والتي تؤكد وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية ووقف إطلاق النار اعتبارا من الغد الاثنين 8 يونيو الجاري.

وأوضح النائب محمد هانى الحناوى ان المجتمع الدولى بجميع دولته ومنظماته مطالب بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدولة الليبية لتنفيذ جميع بنود اعلان القاهرة مناشدا جميع القوى السياسية الليبية والشعب الليبيى الشقيق الاسراع فى تنفيذ بنود إعلان القاهرة حتى يتم الوصول إلى حلول وصياغة أفاق جديدة تنتشل ليبيا من فوضى الميليشيات والتدخلات الخارجية وحتى يتم وقف تحالف الشر بقيادة النظام التركى الارهابى فى مواصلة خططه الإرهابية والشيطانية فى التآمر ضد ليبيا.
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