مبني متكامل.. فريق يكتشف معبدًا للملكة كليوباترا تحت الماء .. صور

عثرت مجموعة استكشافية فرنسية في مدينة الإسكندرية في عام 1996 على آثار فرعونية تحت الماء لمعبد للملكة كليوباترا، وقرروا أن يستكملوا البحث في نفس المكان بعد عثروهم على مخطوطات وآثار تشير إلى وجود حياة في ذلك المكان منذ آلاف السنين تعود لمصر الفرعونية.
وحسب ما ورد في صحيفة "explica"، وجد عالم الآثار الفرنسي فرانك جوديو شيئًا قد يلقي بظلال من الشك عل فكرة وجود آثار لحقبة الملكة كليوباترا في مصر عندما اكتشف وترجم نصوص لاتينية لفيلسوف يوناني قديم .
وصف الفيلسوف اليوناني القديم سترابو منطقة معينة بالقرب من سواحل الاسكندرية و وصفها بأنها كانت المنزل الحقيقي للملكة كليوباترا و غمرتها المياه منذ آلاف السنين .
اكتشتفت مجموعة استكشافية حجرة متواضعة تحت الماء في الاسكندرية مدخلها عبار عن رخام ، نو عثروا بدالخلها على قطع خزفية من الآثار الفرعونية ، قدر فريق الاستكشاف عن وجود 20 ىألف قطعة اثرية .
جدير بالذكر أن الفريق أشار إلى وجود العديد من البقايا الاثرية ، مثل الأعمدة ، الجرانيت ، الذي يمثل متحف متكامل تحت الماء .