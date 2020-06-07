مبني متكامل.. فريق يكتشف معبدًا للملكة كليوباترا تحت الماء .. صور

عثرت مجموعة استكشافية فرنسية في مدينة الإسكندرية في عام 1996 على آثار فرعونية تحت الماء لمعبد للملكة كليوباترا، وقرروا أن يستكملوا البحث في نفس المكان بعد عثروهم على مخطوطات وآثار تشير إلى وجود حياة في ذلك المكان منذ آلاف السنين تعود لمصر الفرعونية.

وحسب ما ورد في صحيفة "explica"، وجد عالم الآثار الفرنسي فرانك جوديو شيئًا قد يلقي بظلال من الشك عل فكرة وجود آثار لحقبة الملكة كليوباترا في مصر عندما اكتشف وترجم نصوص لاتينية لفيلسوف يوناني قديم .



