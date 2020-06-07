بعد إصابة 3 مذيعات.. وفاة موظف بقناة إكسترا نيوز بفيروس كورونا

أكدت مصادر بقناة إكسترا نيوز، وفاة المسؤول عن إدارة البوفية بالقناة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأضافت المصادر، أن المتوفي يدعي "ح س" كان في الخمسين من عمره وشعر بأعراض المرض منذ فترة وتم عزله بالمستشفى ولكن حالته لم تتحسن حتي توفي صباح اليوم.





وتابعت المصادر، أن المتوفي يعمل بالقناة منذ بدايتها وكان المسؤول عن التعامل مع طاقم الإعداد والمذيعين، نظرًا لعلاقته الطيبة بهم.



