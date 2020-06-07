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أخبار البلد

بعد إصابة 3 مذيعات.. وفاة موظف بقناة إكسترا نيوز بفيروس كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:12 م
وفاة عامل البوفية
وفاة عامل البوفية بقناة اكسترا نيوز
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حمادة خطاب
أكدت مصادر بقناة إكسترا نيوز، وفاة المسؤول عن إدارة البوفية بالقناة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، أن المتوفي يدعي "ح س" كان في الخمسين من عمره وشعر بأعراض المرض منذ فترة وتم عزله بالمستشفى ولكن حالته لم تتحسن حتي توفي صباح اليوم. 

وتابعت المصادر، أن المتوفي يعمل بالقناة منذ بدايتها وكان المسؤول عن التعامل مع طاقم الإعداد والمذيعين، نظرًا لعلاقته الطيبة بهم. 

الجدير بالذكر أن ثلاث إعلاميات أعلن إصابتهن بفيروس كورونا المستجد يقناة إكسترا نيوز وهن "ريهام السهلي، دينا زهرة، وآية عبد الرحمن“.
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