رئيس وزراء ماليزيا يؤكد أن بلاده نجحت في احتواء فيروس كورونا

صرح رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين، بأن بلاده قد حدت بشكل فعال من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) وأنها تدخل الآن مرحلة التعافي، بفضل العمل الشاق الذي تقوم به الخطوط الأمامية وتعاون المواطنين والالتزام بالتوجيهات الصادرة.





وأضاف رئيس الوزراء الماليزي - في تصريح بثته وكالة أنباء "برناما " الماليزية اليوم / الأحد / أنه بصرف النظر عن ذلك ، فإن القدرة الطبية والصحية العامة للبلاد قد وصلت إلى مستوى أكثر إقناعا، مما يدل على أن ماليزيا احتوت انتشار الفيروس "التاجي" بشكل فعال.





وأشار إلى أن إحصاءات وزارة الصحة تفيد بأن معدل الإصابة بين السكان المحليين استمر في الانخفاض، وهو تحت السيطرة ، وأن معظم الحالات التي تم الكشف عنها مؤخرًا كانت "من الخارج" وأخرى تشمل مهاجرين "غير شرعيين" في مراكز احتجاز المهاجرين.





وأعرب عن امتنانه لأن العمل السريع لخط المواجهة نجح في كبح انتشار (كوفيد - 19 ) بين السجناء في مراكز الهجرة، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة.



