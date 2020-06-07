بحوزتهم مخدرات.. ضبط 3 أشخاص بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.





تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من الشقة سكنه وكرًا لتصنيع وتجهيز وتعبئة مادة الشادو المخدر، وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (طبنجة معدلة – 45 كيس بداخلهم مادة الشادو المخدر وزنت 2 كيلو و500 جرام – 9 زجاجات مبيد حشرى – جركن معبأة أستون – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) واعترف بتصنيع مادة الشابو المخدر للاتجار فيها.





كما أمكن ضبط (شخصين) أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة أحدهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الصف، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية لعقارى "الترامادول – التامول" – 4 هواتف محمول – مبلغ مالى).



