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حوادث

بحوزتهم مخدرات.. ضبط 3 أشخاص بالجيزة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:20 م
مخدرات ارشيفية
مخدرات ارشيفية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من الشقة سكنه وكرًا لتصنيع وتجهيز وتعبئة مادة الشادو المخدر، وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (طبنجة معدلة – 45 كيس بداخلهم مادة الشادو المخدر وزنت 2 كيلو و500 جرام – 9 زجاجات مبيد حشرى – جركن معبأة أستون – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) واعترف بتصنيع مادة الشابو المخدر للاتجار فيها.

 كما أمكن ضبط (شخصين) أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة أحدهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الصف، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية لعقارى "الترامادول – التامول" – 4 هواتف محمول – مبلغ مالى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
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