بسبب الحجر المنزلي .. كورونا يغير ملامح نجوم كرة القدم .. شاهد

كشفت مرحلة العودة للتدريبات، عقب أزمة فيروس كورونا، عن تغيير في مظهر اللاعبين أثناء فترة توقف النشاط الكروي، في أغلب دول العالم بسبب الوباء.





ومن خلال صور التدريبات، ظهر نجوم كرة القدم، بملامح مختلفة عما كانوا عليها قبل التزام الجميع بالحجر المنزلي، وسط مخاوف تفشي الفيروس.





وحرم العزل المنزلي لاعبي كرة القدم، من الذهاب إلى مصففي الشعر، بعد أن كانوا يصففون شعرهم مرتين في الأسبوع، قبل كل مباراة.





وظهر أثر ذلك على ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وثنائي ليفربول روبيرتو فيرمينو وساديو ماني، وسيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، والعديد من نجوم كرة القدم الأوروبية.