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رياضة

بسبب الحجر المنزلي .. كورونا يغير ملامح نجوم كرة القدم .. شاهد

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:07 م
دي خيا
دي خيا
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إسراء أشرف
كشفت مرحلة العودة للتدريبات، عقب أزمة فيروس كورونا، عن تغيير في مظهر اللاعبين أثناء فترة توقف النشاط الكروي، في أغلب دول العالم بسبب الوباء.

ومن خلال صور التدريبات، ظهر نجوم كرة القدم، بملامح مختلفة عما كانوا عليها قبل التزام الجميع بالحجر المنزلي، وسط مخاوف تفشي الفيروس.

وحرم العزل المنزلي لاعبي كرة القدم، من الذهاب إلى مصففي الشعر، بعد أن كانوا يصففون شعرهم مرتين في الأسبوع، قبل كل مباراة.

وظهر أثر ذلك على ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وثنائي ليفربول روبيرتو فيرمينو وساديو ماني، وسيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، والعديد من نجوم كرة القدم الأوروبية.

في المقابل، ظهر الدولي البرتغالي الكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة الإسباني بشكل أصغر.

وكانت الحياة عادت إلى الكرة في ألمانيا، في منتصف مايو الماضي.

وتستعد باقي الدوريات الكبرى الأوروبية، للعودة من جديد، في يونيو الحاري، بعد فترة توقف لمدة 3 أشهر، ولكن دون حضور جماهيري.

وأعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، عودة مباريات الليجا، يوم 11 يونيو المقبل، بمواجهة إشبيلية وريال بيتيس.

وتستكمل منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، يوم 17 يونيو المقبل، والدوري الإيطالي "كالتشيو" يوم 20 من الشهر ذاته.

فيما ألغي الموسم الجاري من الدوري الفرنسي، بقرار حكومي، وتم منح اللقب لباريس سان جيرمان، كما منحت جائزة الهداف لكيليان مبابي مهاجم الفريق، وزميله أنخيل دي ماريا أفضل صانع ألعاب.

وجاءت صور أبرز نجوم كرة القدم عقب فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا كالتالي...
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