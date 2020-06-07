AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لتطوير البنية التكنولوجية.. وزيرا الاتصالات والهجرة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بشأن التحول الرقمي

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:26 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

شهد كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تطوير وتحديث الأنظمة والبنية التكنولوجية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.


من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هذا التعاون يأتي تنفيذا لاستراتيجية الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة، وانطلاقا من موقع وزارة الهجرة وتعاملها مع المصريين بالخارج وكونها تعد واجهة للحكومة المصرية في ربط المواطنين بالخارج بوطنهم، جاءت ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكي تصبح الوزارة نموذجا لما يجب أن يكون عليه التحول الرقمي في الحكومة المصرية، ويتسق هذا التوجه مع خصائص وزارة الهجرة كونها وزارة حديثة نسبيا ومن ثم غير مثقلة بإجراءات روتينية معقدة أو عدد كبير من الموظفين، و كونها وزارة لها تعاملات مع جهات مختلفة في الحكومة، وكذلك مع المواطنين بمختلف فئاتهم بالخارج، ما يشكل منظومة متعددة من التعاملات تتصدرها أولوية التواصل.


وأكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تضافر جميع الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية، وفي ظل حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ خطط تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة؛ موضحا أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق تعاون مثمر وبناء بين الوزارتين لتطوير البنية التحتية المعلوماتية والحوكمة والإصلاح والتطوير المؤسسي والإداري لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمصريين بالخارج.


وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام بموازنة تقديرية نحو 40 مليون جنيه؛ ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الوزارتين فى تنفيذ خطة تجديد للمنظومة الخاصة لرفع الكفاءات المطلوبة لإدارة عملية التحول الرقمى بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ ويشتمل نطاق الأعمال رفع كفاءة أنظمة تكنولوجيا المعلومات من أجهزة وبرامج، وتقديم الدعم الفنى فى إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين بوزارة الدولة للهجرة المنوط بهم أعمال الدعم والتحديث لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والمعاونة فى تعيين كوادر مؤهلة فى إدارة التحول الرقمي.


وقع بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور خالد شريف، مستشار وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 240مليون جنيه.. بروتوكول بين النيابة الإدارية والاتصالات للتحول الرقمي

تعاون بين الاتصالات والصحة لدعم التحول الرقمي

بروتوكول بين الهجرة والاتصالات للتحول الرقمي خلال 3 سنوات بـ 40 مليون جنيه

ترشيحاتنا

رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا: نستعد لاستئناف أنشطة المطاعم والمقاهي السياحية

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 7-6-2020

هل قراءة القرآن على الماء ورشه في البيت تمنع الحسد والسحر؟

مات الأستاذ.. أصدقاء قتيل منشأة ناصر: الدم طلع من دماغه زي النافورة وكل الناس زعلت عليه

وزيرة خارجية السودان: إثيوبيا ستفكر مرتين قبل ملء سد النهضة.. والخرطوم طرف في المفاوضات وليست وسيطا

بإقامة دعوى قضائية .. الأهلي يبدأ إجراءات استعادة 2 مليون يورو من ستوك سيتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور