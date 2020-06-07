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حوادث

اختلس 216 ألف جنيه.. ضبط موظف بريد تلاعب في حسابات العملاء بأسيوط

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:23 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بأسيوط لقيامه بالتلاعب بحساب أحد العملاء ، وإستقطاع جزء من المعاشات نظير صرفها.

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أكدت معلومات وتحريات فرع مباحث بريد أسيوط ووحدة مباحث مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط قيام (موظف بأحد مكاتب البريد) بالتلاعب فى حساب (أحد الأشخاص) وإختلاس مبلغ مالى قدره (216 ألف جنيه) عن طريق التزوير فى إيصالات سحب منسوب صدورها لصاحب الحساب .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (146) فيزا كارت (تكافل وكرامة – معاش تأمين – معاش حكومى – تضامن إجتماعى) .

وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات ، وأبدى ستعداده لتوريد تلك المبالغ حيث قام بتوريد مبلغ قيمته (216 ألف جنيه) وكذا حيازته للفيزا كارت المضبوطة بقصد التربح نظير صرف تلك المعاشات وإستقطاع جزء منها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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