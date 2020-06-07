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رياضة

كيف يخطط الفيفا لمحو التعصب الكروي فى مصر.. اتحاد الكرة يرد

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:08 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى

أكد الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن إقرار اللائحة الجديدة قرار الجمعية العمومية بنسبة 100%، لكن ذلك يسبقه مناقشات عديدة قبل خروج مسودة خاصة باللائحة، للعرض على الجمعية العمومية.


وأضاف، جائحة "كورونا" تسببت في تأخير اجتماع الجمعية العمومية في أبريل الماضي، مع قرار مجلس الوزراء بمنع أي تجمعات، كما إنه ليس من السهل تنظيم المناقشات عبر التطبيقات الإلكترونية لأسباب تقنية مع هذا العدد الكبير من الأعضاء.


وقال نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إن اللائحة الجديدة، ستتضمن مادة عن حقوق الإنسان.


وأوضح نائب الجبلاية أن هناك تعديلات ملزمة أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، منها مادة عن حقوق الإنسان، تتناول نبذ التعصب، ونبذ العنصرية، وعدم توجيه هتافات مسيئة، وعدم الخلط بين السياسة والرياضة.


وأضاف، الفيفا يلزم الاتحاد بوجود هذه المادة عند تعديل لائحتها الجديدة ضمن مواد أخرى، بعكس بعض المواد التي لا تكون غير ملزمة ويكون للاتحادات والجمعيات العمومية الحق في تعديلها.


وتابع، هناك مادة أخرى تتحدث عن العلاقات الدولية، فالفيفا يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الدولية بين الاتحادات الأهلية، وهو ما يعزز بشكل مباشر العلاقات بين الشعوب المختلفة، ويعمل على نشر السلام في العالم وهي رسالة سامية للرياضة.


وواصل، هناك مادة كذلك عن الحيادية والاستقلال المؤسسي، وهي تعني إن الاتحادات لها استقلالية خاصة، ولكن في ضوء القانون الخاص بالدولة، ولذلك الفيفا عند مراجعته اللائحة قام بترجمة قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.


وقال، إن الخطاب الأخير الذي وصل من "الفيفا" الخاص بعودة النشاط الرياضي، أشار إلى إن ذلك يحدث وفقا لقرارات خاصة بالدولة.

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