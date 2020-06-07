أمين البرلمان يشيد بعمق العلاقات بين رئيسي النواب الليبى والمصرى

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام للبرلمان، أن حضور رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال ، المباحثات المصرية الليبية أمس يعود إلى قوة العلاقات بين مصر وليبيا وحرص القيادة السياسية على حضور كافة مؤسسات الدولة للمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام.





وأشار في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى عمق العلاقات التي تربط رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح ، والدكتور علي عبد العال.





وأكد الأمين العام للبرلمان، أن على إلى الطرفين في التنسيق ما يخدم الشعبين الصديقين المصري والليبي.









ولفت المستشار فوزي في هذا الصدد إلى الدعوة الفريدة التي قدمها الدكتور علي عبد العال لرئيس مجلس النواب الليبي وحضوره وإلقاءه خطابا من على المنصة الرئيسة للمجلس، بما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.