AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

على متن 4 رحلات.. وصول 685 مصريا من العالقين في الكويت والسعودية إلى القاهرة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:28 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
Advertisements
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الاحد، 4 رحلات طيران اسثتنائية، قادمة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، على متنها نحو 685 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إن المطار استقبل رحلة لطيران الجزيرة قادمة من دولة الكويت على متنها نحو 160 راكبا، 3 رحلات من المملكة العربية السعودية على متنهم نحو 525 مصريا من العالقين هناك، وصول 165 مصريا منهم على رحلة اير كايرو، و360 مصريا على رحلتين لشركة فلاي ايجيبت، بعدد إجمالي للرحلات الأربعة 685 مصريا.


وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول 315 مصريا من العالقين في دولة الكويت إلى مطار القاهرة

على متن 3 رحلات.. وصول 624 مصرياً من العالقين بالسعودية

بسبب كورونا.. وصول 500 مصري من العالقين في الكويت إلى مطار القاهرة

وصول 409 مصريين من العالقين في السعودية إلى القاهرة

على متن 7 رحلات.. وصول 1300 مصري من العالقين بالكويت والسعودية

4 رحلات استثنائية.. وصول 780 مصريا من العالقين في السعودية والكويت إلى القاهرة

ترشيحاتنا

بشرى للمرضى .. الصين تبدأ اليوم في اختبار علاج جديد ضد كورونا

تجاوز 400 ألف.. جونز هوبكنز تعلن أحدث إحصاء لوفيات كورونا حول العالم

بعد إصابة 3 مذيعات.. وفاة موظف بقناة إكسترا نيوز بفيروس كورونا

بملابس كاجوال .. بشرى تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 7-6-2020

تبرأ من فبركة السوشيال ميديا.. حسام عاشور على رادار الزمالك فى الصيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور