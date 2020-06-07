على متن 4 رحلات.. وصول 685 مصريا من العالقين في الكويت والسعودية إلى القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الاحد، 4 رحلات طيران اسثتنائية، قادمة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، على متنها نحو 685 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر مطلعة، إن المطار استقبل رحلة لطيران الجزيرة قادمة من دولة الكويت على متنها نحو 160 راكبا، 3 رحلات من المملكة العربية السعودية على متنهم نحو 525 مصريا من العالقين هناك، وصول 165 مصريا منهم على رحلة اير كايرو، و360 مصريا على رحلتين لشركة فلاي ايجيبت، بعدد إجمالي للرحلات الأربعة 685 مصريا.
وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.