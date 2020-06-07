على متن 4 رحلات.. وصول 685 مصريا من العالقين في الكويت والسعودية إلى القاهرة

العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد. وصل مطار القاهرة الدولي ، ظهر اليوم الاحد، 4 رحلات طيران اسثتنائية، قادمة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، على متنها نحو 685 مصريا من





و قالت مصادر مطلعة، إن المطار استقبل رحلة لطيران الجزيرة قادمة من دولة الكويت على متنها نحو 160 راكبا، 3 رحلات من المملكة العربية السعودية على متنهم نحو 525 مصريا من العالقين هناك، وصول 165 مصريا منهم على رحلة اير كايرو، و360 مصريا على رحلتين لشركة فلاي ايجيبت، بعدد إجمالي للرحلات الأربعة 685 مصريا.







