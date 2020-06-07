قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 5 أطنان دقيق وتحرير 207 محاضر تموينية بسوهاج

جاءت الحملات تنفيذا اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد .
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار وحماية المستهلك، واسفرت عن تحرير عدد 10 محاضر عدم وجود شهادة صحية، وعدد 5 محضر نظافة، وعدد 4 محاضر ذبح خارج السلخانة، و قرار اعدام 20 كيلو سمك، وضبط 200 كيلو دقيق مخصص للبطاقات التموينية.
كما تم ضبط 99 شكارة دقيق بلدى بأحد المخازن، و15 محضر تموين وصحة متنوع، و23 محضر عدم نظافة محل لعدم وجود سلة، وتم ضبط وتحرير عدد 6 محاضر مخالفات بيئية بدائرة المركز، بالإضافة إلى تحرير عدد 12 محضر عدم وجود شهادة صحية، وعدد 5 محاضر نظافة وقرار إعدام لـ 50 كيلو أحشاء داخلية غير صالحة للاستخدام الآدمي .
وقام مركز ومدينة سوهاج بحملة للمرور على الأسواق والمحلات التجارية بقرى بلصفورة والصلعا والشوش الغربية، واسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر عدم حمل شهادة صحية .
وفي حي شرق سوهاج تم القيام بحملة مكبرة لضبط حالات الغش في الموازين وتم تحرير عدد 35 محضر ومصادرة الموازين المخالفة، كما تم تحرير 7 محاضر مخالفات بيئية بالحي، وتحرير 7 محاضر تموينية متنوعة، وإعدام 30 كيلو مواد غذائية غير صالحة، و تحرير 4 محاضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية .
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بحملة تموينية مكبرة بدائرة المركز والقرى التابعة، أسفرت عن تحرير 21 محضر متنوع ما بين تموين وصحة وبيئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما حملة تموينية مكبرة اسفرت عن ضبط طن و340 كيلو سكر ناقص الوزن، وضبط 5 طن أرز تم التحفظ على عليها وإرسال عينة إلى المعامل الصحية لفحصها، كما تم ضبط 300 كيلو بسيسة فاسدة تم إعدامها، وتم المرور على المخابز وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية .
وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة عدد 22 محضر تموين متنوع خلال حملة مكبرة على الأسواق، منها عدد ٩ محاضر متنوع "صحة، وعدم حمل رخصة مزاولة مهنه، وعدم حمل رخصة بائع متجول، وبيع مواد غذائية مجهولة المصدر، بقرية الغريزات، كذلك تم تحرير ١٣ محضر اشغالات بالمدينة لمحلات تجارية وبائعين لقطع جزء من الطريق العام .
وفي مركز ومدينة أخميم أسفرت حملة تموينية مكبرة عن تحرير 5 محاضر صحة وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير 5 محاضر نظافة، وتحرير 4 محاضر تموين وعدم إعلان عن الأسعار، كما تم إعدام 50 كيلو لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
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