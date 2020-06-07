استولت على 7 ملايين جنيه بالتلاعب.. ضبط موظفة بمكتب بريد بالدقهلية





تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط موظفة بأحد مكاتب البريد بالدقهلية لقيامها بالتلاعب بالحسابات الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أكثر من سبعة ملايين جنيه .





أكدت جهود فريق البحث قيام إحدى السيدات (معاون مكتب البريد، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، سابق إتهامها فى قضية "تزوير") بالإستيلاء على مبلغ مالى قدره (7608000 سبعة مليون وستمائة وثمانية آلاف جنيه) عن طريق تزويرها إيصالات سحب من حسابات عملاء التوفير والإستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق، وبمواجهة المذكورة بما أسفرت عنه التحريات إعترفت بإرتكابها الواقعة .







