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حوادث

استولت على 7 ملايين جنيه بالتلاعب.. ضبط موظفة بمكتب بريد بالدقهلية

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:51 م
ضبط موظفة بمكتب بريد
ضبط موظفة بمكتب بريد
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مصطفى الرماح

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط موظفة بأحد مكاتب البريد بالدقهلية لقيامها بالتلاعب بالحسابات الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أكثر من سبعة ملايين جنيه .

أكدت جهود فريق البحث قيام إحدى السيدات (معاون مكتب البريد، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، سابق إتهامها فى قضية "تزوير") بالإستيلاء على مبلغ مالى قدره (7608000 سبعة مليون وستمائة وثمانية آلاف جنيه) عن طريق تزويرها إيصالات سحب من حسابات عملاء التوفير والإستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق، وبمواجهة المذكورة بما أسفرت عنه التحريات إعترفت بإرتكابها الواقعة .


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على المال العام.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع مباحث البريد بمنطقة وسط الدلتا (بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات) وجود تلاعب بحسابات التوفير الخاصة بعملاء أحد مكاتب البريد بدائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية.
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