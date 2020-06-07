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أسامة ربيع: لا توجد أى إصابات بكورونا بين المرشدين المتعاملين مع السفن الأجنبية

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:19 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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شيرين عادل
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنهم قاموا باتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل الأضرار الناتجة عن فيروس كورونا والحفاظ على دخل القناة والعاملين والمرشدين بالهيئة.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر ، عن عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا بين المرشدين المتعاملين مع السفن الأجنبية.

وأشار  الفريق أسامة ربيع إلى أن الهيئة شهدت خلال الفترة الماضية مرور أكبر وأحدث سفينة فى العالم بقناة السويس .

ولفت إلى أن تخفيضات مرور السفن قد تصل 75 % وتتم وفقا للدراسات والإحصائيات.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس قد صرح مؤخرا بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر مايو 2020 سجلت عبور 1601 سفينة مقابل عبور 1600 سفينة خلال شهر مايو من العام الماضي.

فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية خلال شهر مايو من العام الحالي 94,8 مليون طن، مقابل حمولات قدرها  104.9 مليون طن خلال ذات الشهر من العام الماضي، وذلك بفارق قدره 10.1 مليون طن تأثرًا بتراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاديات العالمية.
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