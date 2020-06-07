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محافظات

للوقاية من كورونا.. أسيوط تواصل أعمال الرش والتعقيم بالمراكز والأحياء

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات التطهير والنظافة مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة الشوارع والميادين بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة خاصة خلال الفترة المسائية أثناء ساعات الحظر ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة.

وذلك حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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وأشار محافظ أسيوط إلى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم ورفع المخلفات والقمامة بالمراكز والأحياء بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وخاصة خلال فترة الحظر لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية وغير الحكومية والخاصة بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات خاصة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القرى والوحدات المحلية والقروية بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الإنقاذ السريع وسيارات الكنس الآلي التابعة لجهاز النظافة والتجميل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين الإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن والتزام المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونوه محافظ أسيوط إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة. 

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