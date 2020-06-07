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برلمان

جهود صادقة .. العلاقات الخارجية بمستقبل وطن ترحب بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:25 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
رحبت أمانة العلاقات الخارجية والمصريين في الخارج بحزب مستقبل وطن بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل الأزمة الليبية، حيث يأتي الإعلان في هذا التوقيت كبادرة أمل من جانب الدولة المصرية  لحفظ الأرواح ودفع الأطراف الليبية للوصول إلى الحل السياسي والتسوية العادلة.


وأكدت الأمانة فى بيان صحفى لها أن إعلان القاهرة يفوت الفرصة على جميع الأطراف التي تدفع بالمرتزقة الأجانب والميليشيات المسلحة إلى الأراضي الليبية، كما أنه يأتي كأساس للقضاء على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.


وأكدت الأمانة على أن الجهود الصادقة للقيادة المصرية هي السبيل الوحيد لتجاوز مرحلة المواجهة العسكرية والاحتكام إلى صوت العقل واللجوء إلى طاولة المفاوضات لتجاوز المرحلة الحالية والحرجة في عمر أزمة ليبيا، حيث إن مصر لم تتخلى عن شقيقتها ليبيا في أي مراحل سابقة وستظل داعمة لها حتى الوصول إلى بر الأمان.


وأيدت أمانة العلاقات الخارجية التسوية السلمية للأزمة وأسس وسلامة واستقرار ووحدة ليبيا، وكذلك على أسس مخرجات برلين واستكمال أعمال اللجنة ٥+٥ في جنيف لتجنب المعارك العسكرية وحقن الدماء، وتفكيك الميلشيات حفاظا على أرواح الشعب الليبي الشقيق.
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