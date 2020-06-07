مدير صدر العباسية ينفي ارتفاع إصابات الطاقم الطبي بكورونا

نفى الدكتور محمد عيد مدير مستشفى صدر العباسية، ارتفاع عدد الإصابات بين الطاقم الطبي للمستشفى بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنهم في معركة كبيرة مع المرض اللعين لخدمة الوطن وأهالينا خلال الأزمة الراهنة.
وأضاف مدير المستشفى في بيان صحفى اليوم، أننا جيش مقاتل من أجل بلدنا وصحة أهالينا بقيادات عظيمة بوزارة الصحة وأصيب منا أبطال وسيصاب أبطال آخرون.
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وأوضح: "نحن جميع العاملين بمستشفى صدر العباسية نعي مسؤولياتنا جيدا في خدمة بلدنا الحبيب وأهالينا من أبناء الوطن كواجب وطني هام في تلك الظروف العصيبة".
وطالب الدكتور محمد عيد مدير مستشفى صدر العباسية بالمزيد من الدعم والدعاء للفريق الطبي ومساندته لاستمرار أعماله العظيمة خلال هذه الفترة الطارئة.