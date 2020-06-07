مدير صدر العباسية ينفي ارتفاع إصابات الطاقم الطبي بكورونا

وأوضح: "نحن جميع العاملين بمستشفى صدر العباسية نعي مسؤولياتنا جيدا في خدمة بلدنا الحبيب وأهالينا من أبناء الوطن كواجب وطني هام في تلك الظروف العصيبة".

وطالب الدكتور محمد عيد مدير مستشفى صدر العباسية بالمزيد من الدعم والدعاء للفريق الطبي ومساندته لاستمرار أعماله العظيمة خلال هذه الفترة الطارئة.