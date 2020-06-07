أكاديمية دجلة للشطرنج الأفضل في مصر وأفريقيا

أعلنت مجموعة أندية وادي دجلة عن حصول أكاديمية وادي دجلة للشطرنج على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج لتكون واحدة من أفضل 21 أكاديمية معتمدة حول العالم، والأكاديمية الوحيدة في مصر وأفريقيا التي تحصل على هذه الشهادة.





ويعد ذلك الاعتماد وتلك الشهادة هي الأهم والأصعب بالحصول عليها لأكاديميات الشطرنج عالميا، إذ أنه للحصول عليها تقدمت الأكاديمية بطلب للجنة المدربين والأكاديميات في الاتحاد الدولي والذين بدأوا في اختبار النظم والمناهج المتبعة ونظام تقييم المتدربين، ثم مقابلة المدربين والقائمين على الأكاديمية للتأكد من أنهم على مستوى احترافي عالي، وأخيرا تم مقابلة رئيس الجهاز الفني للأكاديمية البطل العالمي أحمد عدلي لتقرير النتيجة نهائيا.



