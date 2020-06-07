AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 11 ألف كمامة طبية وجوانتي وكحول حجبهم تاجر بمحل بالإسكندرية

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:11 م
كمامات
كمامات
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تمكن ضباط شرطة التموين بالإسكندرية، من ضبط 11 ألف كمامة طبية وقطعة جوانتي وكحول مطهر، حاول تاجر إخفائها داخل محل بمنطقة العطارين وسط المدينة، بقصد رفع أسعارها.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالإسكندرية، بقيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بحجبه كميات من الكمامات بهدف رفع سعرها.

عقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المحل وضبط داخله 11 ألف كمامة طبية وقطعة جوانتي وكحول مطهر، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.


تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر المحضر اللازم بالواقع.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 7 آلاف عبوة مطهر ومستلزمات وسط الإسكندرية

ضبط 790 ألف قطعة مستلزمات طبية داخل مخزن بالإسكندرية

ضبط 4 آلاف جوانتي طبي و10 آلاف لتر كلور احتكرها تاجران في الإسكندرية

ضبط تاجر حجب 4 أطنان من السكر عن البيع لرفع سعرها بالإسكندرية

ضبط تاجر حجب 4 أطنان أرز ومكرونة عن البيع بالإسكندرية

ضبط 3 آلاف كمامة طبية حجبها تاجر بمحل بالإسكندرية

ترشيحاتنا

أبرزها الكمامة والفيتامينات .. أخطاء التعامل مع كورونا.. بعضها قد يؤدي إلى الوفاة

فى زمن كورونا .. اتبع هذه النصائح داخل صالونات الحلاقة

لم تمنعه توسلات طفله .. رجل يضرب زوجته بوحشية حتى الموت.. فيديو

غنت لعبد الوهاب وكوب الشرق.. قصة بي كيدودى أم كلثوم أفريقيا.. صور

على متن 4 رحلات.. وصول 685 مصريا من العالقين في الكويت والسعودية إلى القاهرة

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته عن الكمامة النحاسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back في مصر.. صور

فوائد الكمامة النحاسية.. البسها وانت مطمن

قبلات وأحضان.. جلسة تصوير لـ نادين نسيب نجيم مع ابنتها