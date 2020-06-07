ضبط 11 ألف كمامة طبية وجوانتي وكحول حجبهم تاجر بمحل بالإسكندرية

تمكن ضباط شرطة التموين بالإسكندرية
، من ضبط 11 ألف كمامة طبية وقطعة جوانتي وكحول مطهر، حاول تاجر إخفائها داخل محل بمنطقة العطارين وسط المدينة، بقصد رفع أسعارها.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالإسكندرية، بقيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بحجبه كميات من الكمامات بهدف رفع سعرها.
عقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المحل وضبط داخله 11 ألف كمامة طبية وقطعة جوانتي وكحول مطهر، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.
تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر المحضر اللازم بالواقع.كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.