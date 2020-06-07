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أخبار العالم

بعد تفشيها في 4 دول حدودية.. الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثانية في العراق

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:06 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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وكالات
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من تفشي موجة كورونا ثانية في العراق ودول الجوار منها إيران والسعودية والكويت وتركيا، والتي أشارت إلى أن الموجة الثانية بدأت بالانتشار فيها. 

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، قال ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "هناك موجة ثانية من كوفيد 19 تجتاح دول العالم؛ بسبب عدم وجود دواء أو لقاح لهذا المرض". 

وأشار إلى أن مثل هذه الموجة قد تستمر لحين إيجاد لقاح فعال، محذرا من أن تفشي الموجة الثانية لكورونا بدأ في إيران، والسعودية، والكويت، وتركيا، وفقا لما نقلته الوكالة العراقية.

وأضاف أن "بعض المحافظات العراقية تسرعت بإعادة التبادل التجاري مع دول الجوار؛ بسبب الأزمة الاقتصادية ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس".

وطالب بتأجيل السلطات العراقية إعادة فتح الأنشطة التجارية مع الدول التي ظهرت فيها إصابات جديدة؛ من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.

وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية ارتفاعا مستمرا بعدد الإصابات بفيروس كورونا وصلت أمس إلى 1252 إصابة.
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