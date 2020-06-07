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منوعات

أصغر مشارك في احتجاجات الولايات المتحدة يحرك مشاعر العالم.. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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مريم صليب
أثارت صورة الطفل الأمريكي الصغير البالغ من العمر عامين جدلا واسعا على وسائل التواصل الإجتمكاعي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفعه شعار: "من فضلك لا تطلق علي النار"، بعد إندلاع الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة الامريكية . 

وحسب ما ورد في صحيفة " واشنطن " بوست ، فإن الطفل " ترو" صاحب البشرة السمراء الذي يعتبر أصغر المشاركين في احتجاجات الولايات المتحدة ارتدى قبعة خضراء و كتبت والدته عليها: " من فضلك لا تطلق علي النار " و كتبت ايضا على قميصه: " هل مازالت حياتي تهمك " . 

بالرغم من الشعارات التي كتبها المحتجون على ملابسهم و الاوراق التي حملوها، إلا أن شعار الطفل " ترو" ، لفت انتباه المحتجين و أفراد الشرطة له ، و أكدت والدته أنها قامت بكتابة ذلك الشعار على قبعة خضراء لتمييز ابنها في حالة فقدانه ، و لكن كان لوسائل الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي رأي آخر . 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الامريكية تعيش فترة من أسوأ فتراتها بسبب اندلاع الاحتجاجات في عدد كبير من ولايات امريكا ، و قيام المحتجين بأعمال السلب و النهب . 
أصغر مشارك في احتجاجات الولايات المتحدة يحرك مشاعر العالم.. صور
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