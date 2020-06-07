أصغر مشارك في احتجاجات الولايات المتحدة يحرك مشاعر العالم.. صور

أثارت صورة الطفل الأمريكي الصغير البالغ من العمر عامين جدلا واسعا على وسائل التواصل الإجتمكاعي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفعه شعار: "من فضلك لا تطلق علي النار"، بعد إندلاع الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة الامريكية .





وحسب ما ورد في صحيفة " واشنطن " بوست ، فإن الطفل " ترو" صاحب البشرة السمراء الذي يعتبر أصغر المشاركين في احتجاجات الولايات المتحدة ارتدى قبعة خضراء و كتبت والدته عليها: " من فضلك لا تطلق علي النار " و كتبت ايضا على قميصه: " هل مازالت حياتي تهمك " .





بالرغم من الشعارات التي كتبها المحتجون على ملابسهم و الاوراق التي حملوها، إلا أن شعار الطفل " ترو" ، لفت انتباه المحتجين و أفراد الشرطة له ، و أكدت والدته أنها قامت بكتابة ذلك الشعار على قبعة خضراء لتمييز ابنها في حالة فقدانه ، و لكن كان لوسائل الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي رأي آخر .





جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الامريكية تعيش فترة من أسوأ فتراتها بسبب اندلاع الاحتجاجات في عدد كبير من ولايات امريكا ، و قيام المحتجين بأعمال السلب و النهب .