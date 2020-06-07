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محافظات

إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بسوهاج

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:39 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال الثلاثة أيام الماضية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بإزالة فورية لحالة تعد بالبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية شندويل على مساحة 65 مترا، عبارة عن سور بناء بالبلوك الأبيض والأسمنت، كما تم رصد حالتين بناء مخالف داخل وخارج الحيز العمراني بزمام وحدة قروي البطاخ، منها حالة بقرية بني وشاح لدور ارضي علي مساحة ٨٨ مترا، خارج الحيز العمراني، حيث تم رفع وتنزيل الشدة الخشبية، وحالة تعد بالبناء بدون ترخيص دور ثالث علوي لشدة خشبية لسقف، وتم فك وإنزال الشدة الخشبية على مساحة 88 مترا.


 وفي مركز ومدينة البلينا تمت إزالة فورية في المهد لحالتين مخالفتين لشروط البناء بمساحة 200 متر في قرية الساحل قبلي التابعة لمجلس قروي برديس، كما تم إزالة 3 حالات بقرية برديس وأولاد عليو وبني حميل، منها إزالة حالة بمساحة 100 متر عبارة فك شدة خشبية لدور مخالف شروط البناء بقرية الساحل قبلي، وإزالة حالة تعدي بمساحة قيراط بقرية الحجز، وإزالة حالة تعد بمساحة 200 متر بقرية الزرازرة عبارة عن إزالة أعمدة دور أرضي.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حالتى تعد على أرض نهر النيل على مساحة 200 متر، كما تم ضبط جرار زراعي محمل بالطوب الحجري " البلوك" بقرية الصوامعة غرب، كما تم تنفيذ 6 حالات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالكوم الأصفر مجلس قروى نزلة القاضى على مساحة 5 قراريط، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بإزالة حالة تعد لدور مخالف بقرية روافع العيساوية على مساحة 150 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وضبط مركز ومدينة دار السلام مقطورة محملة بالطوب الأبيض الحجري، وتم مصادرة 12 ألف بلوك أبيض، وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حالتي تعد على أراضي زراعية، منها حالة تعد بقرية تونس على مساحة 6 أسهم أرض زراعية، وحالة تعد بقرية سعد الله، كما تمت إزالة حالتين بقرية اولاد عزاز والمزالوه بمساحة 3 قراريط، وفي حي غرب سوهاج تم رصد حالة بناء مخالفة بتفريعات شارع سيالة أولاد نصير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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