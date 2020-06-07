لمواجهة كورونا.. محافظ الجيزة يعلن استمرار تعقيم منازل الحالات المؤكدة والمشتبه في إصابتها بالفيروس

تبذل فرق ووحدات مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بـ ـ محافظة الجيزة جهودًا كبيرة للقضاء على فيروس كورونا من خلال حملات متنوعة استهدفت المنشآت الحكومية والعامة والمصالح الخدمية والأسواق والقرى والشوارع.





محافظ الجيزة أن الحملات استهدفت منازل حالات المؤكدة أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الوبائى بجانب أعمال المكافحة والتطهير والتعقيم للمؤسسات ومقار البنوك وماكينات الصراف الآلى وأماكن التجمعات. وأكد اللواء أحمد راشدأن الحملات استهدفت منازل حالات المؤكدة أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الوبائى بجانب أعمال المكافحة والتطهير والتعقيم للمؤسسات ومقار البنوك وماكينات الصراف الآلى وأماكن التجمعات.





وأشار راشد إلى أن أعمال التطهير بالمحافظة تتم بصفة دورية، حيث يتم تنسيق المجهودات وتضافر الجهود للوصول لكل أنحاء المحافظة، حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم من خلال مديريتى الصحة والطب البيطرى أو من خلال فرق الاحياء والمراكز والمدن، مشيرًا إلى أن المحافظة تمكنت خلال الشهر الماضى من تطهير وتعقيم 30 ألف شارع منزل ومحل ومقار للبنوك وماكينات الصراف الآلى ومناطق تجمعات.

وتقوم فرق المكافحة بعمليات تطهير واسعة بأحياء وقرى ومدن محافظة الجيزة تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين والبيئة المحيطة به.