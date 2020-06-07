نشرة المرأة.. تقضي على الفيروس فى ساعات.. كل ما تريد معرفته عن الكمامة النحاسية.. وبدون مضادات أسرع حيل لعلاج التهاب اللوزتين

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
دون مضادات حيوية أو جراحة.. أسرع حيل لعلاج التهاب اللوزتين
الكوكيز من الحلويات التى يقبل الكثيرين عل تناولها يمكن تحضيرها بمكونات طبيعية من مطبخك إليك طريقة تحضيرها بطريقة مختلفة على طريقة الشيف أميرة شنب بمذاق لا يقاوم
الصحة:
بعد مرور وقت طويل منذ تفشي وباء الفيروس التاجي، أصبح ارتداء الكمامات أسلوب حياة لا يمكن التخلى عنه وتعد أبرز تلك الاقنعه الأقنعة النحاسية المصنوعة من النحاس، كما أظهرت بعض الأبحاث أن البكتيريا والفيروسات التي تهبط على الأسطح النحاسية المعدنية يتم قتلها عند التلامس.
دون مضادات حيوية أو جراحة.. أسرع حيل لعلاج التهاب اللوزتين
تخشى الكثير من الأمهات استخدام المضادات الحيوية بكثرة، خوفا من أن يسبب الإفراط فى المضادات فى نقل العدوى لطفلها، لذا فإذا كنت تبحثين عن علاج منزلى للوزتين سريعا يمكنك اللجوء إلى العلاجات التالية فهى من أفضل علاج منزلى للوزتين يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
المرأة :
أما عن أبرز الإطلالات التى تم نشرها خلال الساعات الماضية هى ..
ظهرت الفنانة نادين نجيم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.
تتصدر الإعلامية الكويتية حليمة بولند مؤشر البحث جوجل، وذلك بسبب تعرضها لحريق نتيجة سقوط مياه ساخنة أدى إلى تشوه بعض المناطق فى جسدها.
وحرصت حليمة بولند، على مشاركة متابعيها بأحدث الأخبار والصور، وذلك من خلال حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى
ظهرت الفنانة نادين نجيم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.
وظهرت نادين نجيم، بتى شيرت أنيق باللون الأسود ليبرز جمالها ورشاقتها.
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