ضبط 186 مخالفة مرورية بينها 3 للقيادة تحت تأثير المخدر بأسوان

واصلت مديرية أمن أسوان، تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون.
وبحسب بيان، اليوم الأحد ، أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 186 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص ، وتحرير 18 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 27 مخالفة.
وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط 3 سائقين بحالة إيجابية لتعاطى المخدر ( حشيش وبانجو واقراص مخدرة ) .
وبالتوازي مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور المختلفة للتعامل الفوري مع أي حالات مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بتوقف عمل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، وحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.
كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات مرورية في ظل جهود أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
وبحسب بيان، اليوم الأحد ، أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 186 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص ، وتحرير 18 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 27 مخالفة.
كما تحررت 43 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 94 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.
وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط 3 سائقين بحالة إيجابية لتعاطى المخدر ( حشيش وبانجو واقراص مخدرة ) .
وبالتوازي مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور المختلفة للتعامل الفوري مع أي حالات مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بتوقف عمل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، وحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.
كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات مرورية في ظل جهود أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.