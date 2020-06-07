AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فرج عامر عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية: دستور عمل شامل يضمن التسوية وتحقيق الاستقرار

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:03 م
فرج عامر رئيس لجنة
فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
Advertisements
فريدة محمد
وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية بأنه دستور عمل شامل يضمن التسوية الشاملة والحل السلمى للأزمة الليبية ويحقق الأمن والاستقرار والسلام داخل ليبيا ويحافظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية وثرواتها.

وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم إن المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أكد للعالم كله أن القاهرة تقف دائما بجوار الأشقاء من الدول العربية وأن الدبلوماسية المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسى لها دورها التاريخى والمحورى والرائد تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية كما أن هذا المؤتمر أكد على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك أسلحتها من أجل بداية بناء ليبيا حقيقية.

وأضاف المهندس محمد فرج عامر، أن التاريخ يؤكد أن مصر تقف دائما بجوار جميع الدول والشعوب العرب وبجوار الشعب الليبي الشقيق ولا يمكن أن تترك أبدا العدو التركي التحكم في الثروات النفطية والطبيعية الليبية من خلال المرتزقه الذين جلبهم النظام التركى الإرهاب ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان ليبيا.

وطالب جميع القوى السياسية والشعب الليبيى الشقيق أن يعمل على تنفيذ جميع بنود إعلان القاهرة خاصة وقف إطلاق النار بداية من غد الاثنين من اجل تحقيق الحل السلمى للازمة الليبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي وحفتر وعقيلة يناقشون الملف الليبي.. السيسي: ممارسات بعض الأطراف في ليبيا مقلقة وندعو لوقف إطلاق النار.. حفتر: تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم

الرئاسة: توافق عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بشأن إطلاق إعلان القاهرة

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية ويحذر من لجوء أي طرف لحلول عسكرية

وكيل النواب: مبادرة السيسي لتسوية الأزمة الليبية هدفها الحفاظ على ثروات ليبيا لشعبها

المركز المصري للفكر والدراسات: «إعلان القاهرة» يمهد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة وعادلة للأزمة الليبية

قيادي بمستقبل وطن: "إعلان القاهرة" خطوة تاريخية لتحقيق الاستقرار للشعب الليبي

ترشيحاتنا

يوحنا وفيليب آخرهما.. 48 شهيدا بكورونا في الجيش الأبيض

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

دى أعراض الكورونا!.. عمرو وهبة يشعل السوشيال ميديا | شاهد

تسجيل صوتي وصورة مسربة وعلاج مستورد.. ماذا حدث لـ رجاء الجداوي خلال ١٥ يوما في العزل

توفى بكورونا.. محافظة القاهرة تنعى رئيس هيئة النظافة

«ميرور» البريطانية: في أغسطس المقبل.. مليار جرعة لقاح لكورونا في طريقها للأسواق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعكاز.. مادونا تشارك في مظاهرة بـ لندن ضد العنصرية

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة