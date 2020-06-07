فرج عامر عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية: دستور عمل شامل يضمن التسوية وتحقيق الاستقرار

وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية بأنه دستور عمل شامل يضمن التسوية الشاملة والحل السلمى للأزمة الليبية ويحقق الأمن والاستقرار والسلام داخل ليبيا ويحافظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية وثرواتها.





وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم إن المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أكد للعالم كله أن القاهرة تقف دائما بجوار الأشقاء من الدول العربية وأن الدبلوماسية المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسى لها دورها التاريخى والمحورى والرائد تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية كما أن هذا المؤتمر أكد على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك أسلحتها من أجل بداية بناء ليبيا حقيقية.





وأضاف المهندس محمد فرج عامر، أن التاريخ يؤكد أن مصر تقف دائما بجوار جميع الدول والشعوب العرب وبجوار الشعب الليبي الشقيق ولا يمكن أن تترك أبدا العدو التركي التحكم في الثروات النفطية والطبيعية الليبية من خلال المرتزقه الذين جلبهم النظام التركى الإرهاب ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان ليبيا.





وطالب جميع القوى السياسية والشعب الليبيى الشقيق أن يعمل على تنفيذ جميع بنود إعلان القاهرة خاصة وقف إطلاق النار بداية من غد الاثنين من اجل تحقيق الحل السلمى للازمة الليبية.