AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للمرة الخامسة.. شركة طيران النيل تحصل على اعتماد الأيوزا

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:56 م
كابتن محمد صادق نائب
كابتن محمد صادق نائب رئيس شركة النيل للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
منح الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الأياتا" شركة النيل للطيران، إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة، والمعتمدة من جانب سلطة الطيران المدنى المصرى، وتسير رحلات اسثتنائية لإعادة المصريين العالقين بدول الخارج، شهادة "الأيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة وأمن الطيران المدنى.

وصرح الكابتن محمد صادق نائب الرئيس التنفيذى لطيران النيل، بأن الشركة حصلت على شهادة "الأيوزا " الدولية من منظمة الأياتا ، والتى تعتبر شرطا أساسيا، لتكون الشركة عضوا فى هذة المنظمة، بعد أن خضعت للتفتيش والتدقيق الخاص بمتطلبات السلامة الجوية وأمن الطيران على مدى خمسة أيام، تم خلالها مراجعة كافة السياسات والإجراءات الدولية المطبقة، فى كل من إدارة العمليات الجوية ، وصيانة الطائرات ، ومستوى أداء الخدمات الأرضية بالشركة، مشيرا إلى أن هذا التفتيش شمل نحو 1000معيار من المعايير المرتبطة جميعها بسلامة العمليات والإجراءات التشغلية للشركة.


وأضاف محمد صادق، أن هذه هى المرة الخامسة التى تحصل فيها شركة النيل على شهادة "الأيوزا"والتى تعتبر بمثابة تأكيد دولى معتمد من اكبرمنظمات الطيران الدولية ، لتقييم إجراءات أنظمة التشغيل الخاصة بشركات الطيران ويؤكد إلتزام شركات الطيران الحاصلة على هذا الإعتماد بتطبيق أعلى معايير أنظمة ومستويات السلامة الجوية.

وأشاد نائب رئيس شركة النيل للطيران، بالتعاون التام بين شركات الطيران المصرية الخاصة ووزارة الطيران المدنى برئاسة الكابتن محمد منار وزير الطيران المدنى الذى يعمل بكل جهد وفى إطار حرص الدولة على مساندة القطاع الخاص، فى هذة المرحلة الحرجة بدعم تواجد الطيران الخاص ضمن المنظومة المتكاملة للطيران المدنى ، مشيرا إلى اللقاءات العديدة التى يجريها وزير الطيران المصرى مع المسئولين عن شركات الطيران الخاصة وبصورة مستمرة ، لبحث كافة سبل الدعم والتوجيه والتنسيق بين الوزارة وقطاع الطيران الخاص ،وخاصة فى مجال الرحلات الجوية لإعادة المصريين العالقين فى الخارج إلى أرض الوطن.

وأضاف صادق، أن طيران النيل تسير عدد كبير من الرحلات الجوية الإستثنائية، لإعادة المصريين العالقين فى الخارج، للعديد من الدول العربية، من بينها جدة والرياض والدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث تقلع الطائرات من مطار القاهرة، بدون ركاب لتعود بالعالقين إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع سلطة الطيران المدنى، التى تقدم كل العون والمساندة لتنظيم هذة الرحلات.

ويذكر أن شركة طيران النيل تملك إسطولا يضم 7 طائرات 2 من طراز إيرباص 321 و5 طائرات من طراز إيرباص 320 وتسير رحلات منتظمة إلى العديد من الدول العربية والأوروبية 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإعادة المصريين العالقين.. مصر للطيران تنظم 5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة في 6 دول.. عودة جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي.. تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك 14 يومًا

لإعادة المصريين العالقين.. 3 رحلات طيران استثنائية تغادر مطار القاهرة إلى باريس والمالديف وجوهانسبرج.. وعودة الرحلات إلى مرسى علم لعزل المصريين القادمين 14 يوما

رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة غدا لإعادة المصريين العالقين في 11 دولة

4 رحلات طيران تغادر القاهرة غدا لإعادة المصريين العالقين في كندا والكويت

وزارة الطيران تسير 4 رحلات استثنائية لإعادة العالقين في كندا والكويت

3 رحلات طيران تغادر القاهرة غدا لإعادة المصريين العالقين بـ الكويت

ترشيحاتنا

متأثرا بكورونا .. تفاصيل وفاة محمد الفولي أستاذ بطب بنها

ثاني أكبر إصابات في العالم.. البرازيل تحذف إحصائية ضحايا كورونا من الموقع الحكومي

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته عن الكمامة النحاسية

قبلات وأحضان.. جلسة تصوير لـ نادين نسيب نجيم مع ابنتها

كنت مضطر أنزل .. كريم قاسم يحكي تجربته مع فيروس كورونا ..فيديو

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعكاز.. مادونا تشارك في مظاهرة بـ لندن ضد العنصرية

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة