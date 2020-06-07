للمرة الخامسة.. شركة طيران النيل تحصل على اعتماد الأيوزا

منح الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الأياتا" شركة النيل للطيران، إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة، والمعتمدة من جانب سلطة الطيران المدنى المصرى، وتسير رحلات اسثتنائية لإعادة المصريين العالقين بدول الخارج، شهادة "الأيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة وأمن الطيران المدنى.





وصرح الكابتن محمد صادق نائب الرئيس التنفيذى لطيران النيل، بأن الشركة حصلت على شهادة " الأيوزا " الدولية من منظمة الأياتا ، والتى تعتبر شرطا أساسيا، لتكون الشركة عضوا فى هذة المنظمة، بعد أن خضعت للتفتيش والتدقيق الخاص بمتطلبات السلامة الجوية وأمن الطيران على مدى خمسة أيام، تم خلالها مراجعة كافة السياسات والإجراءات الدولية المطبقة، فى كل من إدارة العمليات الجوية ، وصيانة الطائرات ، ومستوى أداء الخدمات الأرضية بالشركة، مشيرا إلى أن هذا التفتيش شمل نحو 1000معيار من المعايير المرتبطة جميعها بسلامة العمليات والإجراءات التشغلية للشركة.









وأضاف محمد صادق، أن هذه هى المرة الخامسة التى تحصل فيها شركة النيل على شهادة "الأيوزا"والتى تعتبر بمثابة تأكيد دولى معتمد من اكبرمنظمات الطيران الدولية ، لتقييم إجراءات أنظمة التشغيل الخاصة بشركات الطيران ويؤكد إلتزام شركات الطيران الحاصلة على هذا الإعتماد بتطبيق أعلى معايير أنظمة ومستويات السلامة الجوية.





وأشاد نائب رئيس شركة النيل للطيران، بالتعاون التام بين شركات الطيران المصرية الخاصة ووزارة الطيران المدنى برئاسة الكابتن محمد منار وزير الطيران المدنى الذى يعمل بكل جهد وفى إطار حرص الدولة على مساندة القطاع الخاص، فى هذة المرحلة الحرجة بدعم تواجد الطيران الخاص ضمن المنظومة المتكاملة للطيران المدنى ، مشيرا إلى اللقاءات العديدة التى يجريها وزير الطيران المصرى مع المسئولين عن شركات الطيران الخاصة وبصورة مستمرة ، لبحث كافة سبل الدعم والتوجيه والتنسيق بين الوزارة وقطاع الطيران الخاص ،وخاصة فى مجال الرحلات الجوية لإعادة المصريين العالقين فى الخارج إلى أرض الوطن.





وأضاف صادق، أن طيران النيل تسير عدد كبير من الرحلات الجوية الإستثنائية، لإعادة المصريين العالقين فى الخارج، للعديد من الدول العربية، من بينها جدة والرياض والدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث تقلع الطائرات من مطار القاهرة، بدون ركاب لتعود بالعالقين إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع سلطة الطيران المدنى، التى تقدم كل العون والمساندة لتنظيم هذة الرحلات.



