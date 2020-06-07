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حوادث

الرقابة الإدارية: القبض على استشاري مشروعات بالبيئة لتلقيه رشوة

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:50 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
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إبراهيم مصطفى
‏ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من استشاري الهندسة المعمارية بمشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية التابع لجهاز شؤون البيئة، والمديران المالكان لإحدي شركات التصميمات الهندسية المتقدمة لتنفيذ مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعة.

 
وذلك لقيام المتهم الأول بطلب وتقاضي مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث مقابل ترسية المناقصة الخاصة بأعمال تطوير القرية المشار إليها على شركتيهما بقيمة ٥٠ مليون جنيه ‏بصفته عضو لجنتي البت الفني والمالي المعنية بدراسة عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
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