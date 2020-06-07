الرقابة الإدارية: القبض على استشاري مشروعات بالبيئة لتلقيه رشوة

‏ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من استشاري الهندسة المعمارية بمشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية التابع لجهاز شؤون البيئة، والمديران المالكان لإحدي شركات التصميمات الهندسية المتقدمة لتنفيذ مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعة.



