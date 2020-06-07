اليوم.. الأطباء تجتمع مع وزيرة الصحة لحل أزمة التكليف

أعلنت النقابة العامة للأطباء ، اليوم عن اجتماع د. حسين خيري نقيب الأطباء ، و د.احمد السيد مقرر لجنة الشباب ، مع د.هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك لحل مشكلة تكليف شباب الأطباء.





والتقي د .حسين خيري نقيب الأطباء مع د.هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة في وقت لاحق.









وقد أكدت زايد اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت جهودهم في التعامل مع الجائحة.





من جانبه، أكد د.حسين خيري نقيب الأطباء، على جميع مطالب الأطباء والنقابة، وعلي الأهمية القصوي لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتي يستطيع الاستمرار في قيامه بمهامة الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا.





كما اكد أهمية التغلب علي العقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية.





من ناحية أخري، تم الاتفاق علي فتح قناة تواصل علي مدار الـ 24 ساعة بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة حتي يتم حل مشكلات الفرق الطبية أولا بأول.



