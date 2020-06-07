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المعاشات هتتصرف في موعدها .. البريد: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:49 م
محمد حمدي، مدير عام
محمد حمدي، مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة
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فرح علاء الخولي
قال محمد حمدي، مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة، إنه منذ بداية الأزمة وتفشي فيروس كورونا، التزمت كل مكاتب البريد بالاجراءات الاحترازية، ووضع ملصقات على الأرض للحفاظ على المسافات الآمنة بين المواطنين.

وتابع محمد حمدي، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم فرض ارتداء الكمامة والجوانتي الطبي لكل العاملين في المكاتب، مع التطهير والتعقيم بشكل مستمر على مدار اليوم، لافتًا إلى أن عدد إصابات العاملين في البريد محدودة حتى الآن على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المعاشات سيتم صرفها في موعدها بداية كل شهر، بخلاف الرواتب التي أعلن وزير المالية عن أنه سيتم صرفها مبكرًا هذا الشهر لانتهاء العام المالي وبداية الموازنة الجديدة، وسيتم صرف المرتبات بداية من 15 الشهر الجاري.

وأوضح أن اليوم والغد بدأ صرف المعاشات للشريحة الثالثة واعتبارًا من يوم الثلاثاء سيتم صرف المعاشات للشريحة الأكثر من 3 آلاف جنيه ومن تخلفوا عن صرف معاشاتهم.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تفاعلا كبيرا على ماكينات الصرف الآلي، مؤكدًا أنه غير مسموح لأي مواطن بالدخول لمكاتب البريد إلا بارتداء الكمامة.

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