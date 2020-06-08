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اقتصاد

المحاريث الهندسية: بيع منتجات شركة نيازا بمنافذنا في المحافظات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:01 ص
المهندس محمد حسنين
المهندس محمد حسنين رضوان ،رئيس مجلس ادارة شركة المحاريث الهن
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علياء فوزى
قال المهندس محمد حسنين رضوان ،رئيس مجلس ادارة شركة المحاريث الهندسية التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ،إن الشركة وقعت برتوكولات مع عدد من الشركات الأخرى لعرض منتجاتهم داخل معارض المحاريث الهندسية.

و أضاف رضوان ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن الشركة تستهدف تحقيق التكامل والتعاون مع شركات قطاع الاعمال المختلفة من خلال هذه البرتوكولات الموقعة حيث يتم عرض منتجات شركة نيازا و شركات الاسمدة داخل بمنافذنا البالغ عددها 25 منفذ بمختلفة محافظات الجمهورية.

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أوضح رضوان أن المحاريث الهندسية حصلت على حق موزع حصرى للاطارات التى تنتجها شركة النقل والهندسة بالاضافة توقيع برتوكول تعاون يقضى باستخدام اسطول النقل الخاص بشركتنا لنقل بضائع لصالح شركات تابعة.

أكد رضوان  أن استراتيجية التطوير التى تنفذها الشركات تشمل فتح مجالات للتعاون غير تقليدية مع شركات قطاع الاعمال العام و القطاع الخاص وايجاد فرص تسويقية لمنتجاتنا لتقليل اى آثار متوقعة للتداعيات السلبية لفيروس كورونا على ايرادات الشركة مستقبلا فضلا عن اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل ورش الشركة للحد من انتشار الفيروس.

وكانت اعلنت شركة المحاريث الهندسية مايو الماضى عن انتاج بوابات تعقييم و استخدامها داخل مقر الشركة لتعقييم الموظفين و الزائرين .

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