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أخبار العالم

جريمة هزت السعودية.. خادمة أفريقية تقتل مسنة معاقة حرقا

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:14 م
أرشيقية
أرشيقية
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ميـــس رضــا

استيقظت جنوب المملكة العربية السعودية على جريمة بشعة هزت أرجاءها بقتل خادمة سيدة مسنة بمنطقة محايل بمحافظة عسير.

  

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وفى تفاصيل الواقعة، أقدمت عاملة منزلية من أفريقيا على إضرام النيران في غرفة مُسِنة معاقة تبلغ من العمر 80 عامًا لتلقى مصرعها حرقًا بعد اشتعال النيران كامل غرفتها، وأُصيبت ابنه أختها بحروق كبيرة بعد فتحها باب الغرفة ومحاولتها إنقاذ خالتها لتنقل إلى مستشفى محايل العام.

 

ونظرًا لخطورة الحالة، قامت مستشفى محايل بتحويلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بخميس مشيط، ولا تزال تتلقى العلاج، في الوقت الذي تمّ فيه نقل المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات، وجرى تسليمها إلى ذويها وتم دفنها.

 

وحسب ما أوردته صحيفة "سبق"، فإن العاملة المنزلية لاذت بالفِرار بعد ارتكاب جريمتها؛ ليتم القبض عليها من قِبل الجهات الأمنية وإحالتها إلى النيابة العامة التي أصدرت أمرًا بإيداعها السجن، وذلك بعد أن تمّ التأكد من خلوها من الأمراض المعدية وفيروس كورونا.

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