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أخبار العالم

منعا لنقل العدوى .. الحكومة الهندية تقيم أفرانا ضخمة لحرق جثث ضحايا كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:18 م
حرق جثث متوفين كورونا
حرق جثث متوفين كورونا في الهند
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على صالح
سجلت الهند 9887 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في يوم واحد وتفوقت على إيطاليا سادس أكبر دولة يتفشي فيها الفيروس بالعالم قبل يومين من تخفيف الإغلاق مع إعادة فتح مراكز التسوق والمطاعم وأماكن العبادة.

وبحسب إحصائيات لرويترز، مع ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى أكثر من 236000 حالة، فإن الهند الآن لديها إصابات أقل من الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا وإسبانيا فقط.


ومع ذلك ، فإن عدد الوفيات في الهند بسبب  كوفيد 19 المرض الذي يسببه الفيروس المستجد، هو 6642 ، وهو صغير مقارنة بتلك البلدان الأخرى.

ومع ذلك ، فإن ارتفاع عدد القتلى في نيودلهي يعني أن قذائف الجنازة التقليدية قد يتم تجميعها لحرق جثث ضحايا الفيروس في العاصمة الهندية حيث تنشئ أفران لحرق الجثث.

دخان حرائق الجثث في الهواء الطلق يلدغ عيون المعزين والعمال المنتظرين في نيجامبود جات ، أكبر وأقدم محرقة جثث في نيودلهي.

وأجبر العدد المتزايد من الجثث في مستشفيات العزل، التي تقع بجوار القلعة الحمراء التاريخية في المدينة، على تمديد ساعات العمل، حيث تبدأ الجنازات الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى وقت متأخر من الليل.

وأمرت السلطات بإحراق الضحايا في الأفران الحديثة كإجراء وقائي ضد العدوى مع تزايد القلق من انتشار المرض.

لكن ثلاثة فقط من ستة أفران في نيجمابوداجات تعمل ، لذلك في الأسبوع الماضي ، استخدمت الأعمدة الخشبية، وهي الهياكل التقليدية المستخدمة في طقوس الجنازة الهندوسية لآلاف السنين، بالمساعدة في إزالة الأعمال المتراكمة.

وقال سومان كومار جوبتا، من لجنة إدارة محرقة الجثث، إن العائلات التي وصلت لحضور الجنازة كان عليها أن تقف في طابور لتمريرها عبر "نفق للصرف الصحي" عند المدخل ثم تنتظر ساعات من الحفل، ما يثير القلق بشأن خطر العدوى.

وقال المسؤول "إنهم يريدون أن تكون أسرع ، ولكن لدينا فقط ثلاثة أفران تعمل".

وأمام الأفران يقف المشيعون وجوههم مقنعة تتكشف منها فقط عيون ممتلئة بالدموع.

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