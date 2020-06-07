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محافظات

بنسبة 107.3% من المستهدف.. محافظ بنى سويف: توريد 214 ألفاً و686 طن قمح حتى اليوم

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:26 م
موسم توريد القمح
موسم توريد القمح
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار أعمال توريد واستلام  محصول القمح لهذا العام دون إنقطاع.

وأشار المحافظ إلي حرصة على المتابعة المستمرة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، لافتا إلى أنه تم"أمس"استلام وتوريد 1071طن قمح،ليصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم "إلى  214 ألفا و686 طن قمح ، بنسبة  107.3%  من المستهدف توريده هذا الموسم . 

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ونوة المحافظ إلي  أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر،وكان قد بدأ  في  15 أبريل 2020 ويختتم  في 15 يوليو 2020 . 

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية
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