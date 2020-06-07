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حوادث

تعدو عليه بـ مطواة.. الأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بـ فاقوس

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:46 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد الطحاوي

لقي صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون بمركز فاقوس مصرعه متأثرا بإصابته علي يد مجهولين قاما بالتعدي عليه بسلاح ابيض مطواة ولاذا بالفرار وتم إخطار الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس.

 

فيما يكثف ضباط مباحث المركز جهودهم لضبط المتهمان وذلك بسبب خلافات بين المجني عليه وعم أحد المتهمين وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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فيما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوصول" " عادل  ع " 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفي العام جثة هامدة.

 

وعلي الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وتبين قيام "سوستة" 20 سنة والثاني "وليد" 35 سنة عامل بالتعدي علي المجني عليه أثناء تواجد بمحله وإصابته بسلاح أبيض أودي بحياته ولاذو بالفرار.

 

فيما أكدت تحريات رجال المباحث وجود مشادة بين المجني عليه وعم المتهم الثاني خلال شهر رمضان الماضي ، وتم الصلح بينهما، لكن المتهم الثاني عزم علي الانتقام من المجني عليه وتسلل إليه في ساعات متأخرة أمس وتعدي عليه بمساعدة المتهم الأول.

 

فيما تم إخطار النيابة العامة بمركز فاقوس والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة.

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