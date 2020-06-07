في الجزائر.. الحكومة ترفع الحظر اليوم.. وخطوات أوسع بعد أسبوع

بعد انخفاض نسبي في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد -كوفيد19-، أعلنت الجزائر عن خطة لرفع الإغلاق عن البلاد خاصة الأماكن الأقل تضررًا، وتبدأ من اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.





وسجلت الجزائر أكثر من عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا، و700 وفاة، وهو الأمر الذي حث الحكومة على الإعلان عن تخفيف للقيود على مراحل.





واليوم تبدأ الشركات الجزائرية استئناف العمل في مجالات، البناء والزراعة وما يرتبط بهما، ووكالات السفر، ومحلات الأجهزة الكهربائية، والعديد من النشاطات التجارية، مع مراعاة التدابير الوقائية.





وستسمح الحكومة أيضا بمعاودة فتح محال الحلويات وصالونات الحلاقة والعناية.





وأعلنت الحكومة أن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل ستبدأ بعد أسبوع ، في 14 يونيو، وستشهد السماح لمزيد القطاعات والمجلات بالعودة لنشاطها, مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشدة، ومراقبة ذلك حكوميًا.