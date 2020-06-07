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برلمان

ممثل الصحة عن أزمة كورونا أمام البرلمان: نسبة التعافي 25% والمنحنى الوبائي لم يصل للمعدل الأسوأ

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:31 م
اجراءات احترازية
اجراءات احترازية
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ماجدة بدوى
عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي.

وقال الدكتور محمد حسان، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، خلال اجتماع اللجنة، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر لم يصل للمعدل الأسوأ، مع وصول مصر للأسبوع الـ17 منذ أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مصر، مشيرا إلى أن معدل التعافي وصل لنحو 25%، وحالات الوفاة انخفض من 7% لـ3% مشيرا إلى أن 80% من مرضى كورونا لايسببون عدوى ويتعافون بدون علاج .

وأوضح حسان، أن 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تخضع للعزل المنزلي، والمصاب الذي تجاوز 10 أيام بدون أعراض يعتبر متعافى وغير معد بدون الحاجة للجوء لتحليل pcr، وبالتالي هذه هي الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتقليل الضغط على المستشفيات، وكذلك تقليل الضغط علي تحليل pcr.

وقال الدكتور محمد حسان، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، إن تجارب البلازما التي بدأت وزارة الصحة في تنفيذها أثبت نجاح كبير داخل مصر، مقارنة بالدول الأخرى، لدرجة أنها نجحت في خروج 8 حالات من العناية المركزة، فكل بلازما دم تكفي أثنين من المصابين، مشيرا إلي أن الوزارة خصصت مراكز للتبرع ببلازما الدم، خصوصا أن المنظومة الطبية في حاجة لنحو 1000 بلازما للتعامل مع كافة الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

وأضاف حسان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة النائب محمد العماري لمناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا، إن بعض الأدوية  وصل سعرها بالأسواق السوداء لأرقام خيالية رغم أنها ليس لها علاقة أصلا بعلاج فيروس كوورنا، مثل دوراء تاميفلو وصل سعره لنحو 1500 جنيه رغم أنه لا يستخدم من الأساس للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مستجات فيروس كورونا المستجد بحضور ممثلو وزارة الصحة والتعليم العالي.
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