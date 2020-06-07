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محافظات

بعد تعافيهم من كورونا .. خروج 9 حالات من عزل المدينة الجامعية في بني سويف

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:27 م
الأطقم الطبية
الأطقم الطبية
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محمد عبدالحليم
كشف الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب  العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، عن تعافي وخروج ٩ حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، عقب إخضاعهم للعلاج في مستشفى العزل بالمدينة الجامعية للبنات شرق النيل، بقيادة الدكتورة سالي الخولي.
 
من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتورة سالي الخولي، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

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كما هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

بعد تعافيهم من كورونا .. خروج 9 حالات من عزل المدينة الجامعية في بني سويف
بعد تعافيهم من كورونا .. خروج 9 حالات من عزل المدينة الجامعية في بني سويف
بعد تعافيهم من كورونا .. خروج 9 حالات من عزل المدينة الجامعية في بني سويف
بعد تعافيهم من كورونا .. خروج 9 حالات من عزل المدينة الجامعية في بني سويف
بعد تعافيهم من كورونا .. خروج 9 حالات من عزل المدينة الجامعية في بني سويف
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