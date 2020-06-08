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محافظات

طبيعة خلابة..رأس أبو جالوم بدهب واحة للاستجمام ..شاهد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:01 ص
رأس ابو جالوم بدهب
رأس ابو جالوم بدهب واحة للاستجمام
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ايمن محمد
تعتبر منطقة راس ابو جالوم في دهب  هي افضل واحة للاستجمام  والاستمتاع بالهدوء والطبيعة الخلابة  وكان يقصدها الكثير من السياح  حيث تقع ما بين مدينتي دهب ونويبع  وتصل لها عن طريق  المراكب واللنشات البحرية السريعة  من منطقة البلو هول .

يقول انور سالم من شباب دهب العاملين في منطقة البلوهول   إن راس ابو جالوم لعشاق الهدوء  والاستجمام  مشيرا الي  انها مخيم بييئي داخل محمية طبيعية ويعتمد علي الفلكلور البدوي  .

واضاف محسن جعفر الناشط البيئي  في مدينة دهب إن منطقة راس ابو جالوم مازالت بكرا لم تصل إليها المدنية الحديثة  ولا الزحام ويقصدها عشاق الهدوء  والاستجمام .

وتجد في منطقة البلوهول صيادي الاسماك  والسيدات صائدات الاخطبوط والكافتيريات التي تقدم اسماكا طازجة  وبائعات المشغولات اليدوية السيناوية، والمشروبات البدوية مثل الشاي بالحبك والمرمرية والجبنة بالزغتر زيت الزيتون .

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طبيعة خلابة..رأس أبو جالوم بدهب واحة للاستجمام ..شاهد
طبيعة خلابة..رأس أبو جالوم بدهب واحة للاستجمام ..شاهد
طبيعة خلابة..رأس أبو جالوم بدهب واحة للاستجمام ..شاهد
طبيعة خلابة..رأس أبو جالوم بدهب واحة للاستجمام ..شاهد
طبيعة خلابة..رأس أبو جالوم بدهب واحة للاستجمام ..شاهد
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