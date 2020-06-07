متهمة بالنصب والاحتيال.. شرطة تونس تضبط هاربة من أحكام بالسجن لمدة 1277 عامًا

افادت وسائل اعلام تونسية بأن قوات الشرطة في العاصمة تمكنت، اليوم الأحد، من القبض على سيدة هاربة من احكام بالسجن تصل مدتها لـ 1277 عاما لادانتها في تهم نصب واحتيال وشيكات بدون رصيد





وذكرت الشرطة التونسية أن دورية تابعة لها في العاصمة القت القبض على سيدة تبلغ من العمر 28 سنة، ببلدة الدندان، للاشتباه فيها





وبالتحري عنها وجد أنها صادر بحقها 205 أمر تفتيش في التهم الموضحة عاليه تصل مدد العقوبات فيها بالسجن 1277 عاما.





اتخذت الشرطة التونسية الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة المتهمة الهاربة إلى النيابة العامة، والتي بدورها تحيلها الى قضاء مدد العقوبة







