AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"السلع التموينية" تدرس إضافة 7 ملايين مولود لبطاقات الدعم

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:44 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
Advertisements
فريدة محمد
قال ممدوح وليم شاكر ممثل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة تدرس 7 ملايين طلب بإضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية، مشيرا إلى أنه مُخطط إدراجهم فور توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة أحمد سمير لمناقشة مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بالهيئة العامة للسلع التموينية.
 
ولفت إلى تواصل عملية تنقية البطاقات لإفساح المجال لإضافة مواليد جُدد لمنظومة الدعم، مُشيرا إلى أن إضافة الـ7 ملايين مولود تحتاج على اعتمادات مالية تتراوح بين 9 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.

وأضاف ممدوح أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت تلقت من قبل 7 ملايين طلب لإضافة المواليد، مُشيرا إلى أن هذا العدد يمثل حوالى 10% من المُدرجين بمنظومة الدعم.

وأوضح أن المولود يحصل على نفس المُقررات للبالغين، مضيفا أن استلام الطلبات كان يقتصر على الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمُطلقات.

وأكدت أمل جاد الرب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تطوير 175 مركز خدمة خلال السنة المالية 2020/2021 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 210 ملايين جنيه، حيث لفتت إلى أن تكلفة تطوير المركز الواحد تبلغ حوالي 1.2 مليون جنيه وأن الوزارة انتهت من تطوير حوالي 100 مركز خدمة خلال العام المالى الحالى 2019/2020.

ولفتت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تسبق الخطة الاستثمارية المُقررة لها خلال العام المالى الجارى 2019/2020، موضحة أن مُخصصات الباب السادس (الاستثمارات) فى موازنة العام المالى الجارى تبلغ نحو 112.25 مليون جنيه، وأن الوزارة طلبت تخصيص 239 مليون جنيه بمشروع موازنة 2020/2021، إلا أن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 200 مليون جنيه فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحت شعار مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي.. وزارة المالية تصدر البيان التمهيدي لموازنة عام 2020 /2021 للعام الخامس على التوالي.. 254.5 مليار جنيه للصحة و363.6 مليارللتعليم

السلع التموينية: دعم الخبز يقترب من 48 مليار جنيه

المالية: 12.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في شهرين

ترشيحاتنا

الرحيل المفاجئ لـ إيهاب جلال يثير القلق فى المقاصة

وزيرة خارجية السودان: إثيوبيا ستفكر مرتين قبل ملء سد النهضة.. والخرطوم طرف في المفاوضات وليست وسيطا

تسجيل صوتي وصورة مسربة وعلاج مستورد.. ماذا حدث لـ رجاء الجداوي خلال ١٥ يوما في العزل

ساب 4 بنات وولد.. زوجة موظف ماسبيرو: جوزي دخل يفض مشاجرة امبز خلص عليه وهرب.. فيديو وصور

بإقامة دعوى قضائية .. الأهلي يبدأ إجراءات استعادة 2 مليون يورو من ستوك سيتي

مؤتمر صحفي وفيلم عن امتحانات الثانوية العامة 5 مساء.. وزير التعليم: سنحسم الجدل اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور