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رياضة

الصباحي: حلمى المنتخب الوطنى ومثلي الأعلى شيكابالا

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
تواصل موقع صدى البلد مع محمد الصباحي، لاعب الاتحاد السكندري، والمنتقل حديثا من نادي أسوان، للحديث عن ذكرياته ومشواره الكروي.

وكشف الصباحي عن بدايته في ممارسة كرة القدم بمركز شباب سمنود، وانضم بعدها لنادي غزل المحلة.

وقال إن طموحه الفترة القادمة هو عودة النشاط الرياضي وعبور أزمة انتشار فيروس كورونا بسلام على الجميع.

وتطرق الحديث عن سعادته بوجوده في نادي الاتحاد، ويتمنى أن يلتحق الاتحاد السكندرى بالمربع الذهبي للدوري هذا الموسم، لكي يلعب في بطولة إفريقيا.

وأضاف بأن مثله الأعلى في كرة القدم محليا نجم الزمالك محمود شيكابالا، وعالميََا اللاعب هازارد، وأكد بأن حلمه وأمنيته بالانضمام للمنتخب الوطني، مع زعيم الثغر.

واختتم تصريحاته بأنه يتمنى أن يرفع الله الوباء والبلاء عن البلاد.
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