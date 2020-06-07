الصباحي: حلمى المنتخب الوطنى ومثلي الأعلى شيكابالا

وكشف الصباحي عن بدايته في ممارسة كرة القدم بمركز شباب سمنود، وانضم بعدها لنادي غزل المحلة.





وقال إن طموحه الفترة القادمة هو عودة النشاط الرياضي وعبور أزمة انتشار فيروس كورونا بسلام على الجميع.







وتطرق الحديث عن سعادته بوجوده في نادي الاتحاد، ويتمنى أن يلتحق الاتحاد السكندرى بالمربع الذهبي للدوري هذا الموسم، لكي يلعب في بطولة إفريقيا.





وأضاف بأن مثله الأعلى في كرة القدم محليا نجم الزمالك محمود شيكابالا، وعالميََا اللاعب هازارد، وأكد بأن حلمه وأمنيته بالانضمام للمنتخب الوطني، مع زعيم الثغر.





واختتم تصريحاته بأنه يتمنى أن يرفع الله الوباء والبلاء عن البلاد.