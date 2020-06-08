من إجمالي 8 آلاف فدان.. توصيل المرافق لــ2500 فدان بالشيخ زايد.. تفاصيل





وأوضح فهمى فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن هذه المساحة تشكل نحو 30% من إجمالى مساحة الامتداد التى تمت إضافتها للمدينة بقرار جمهورى، والتى تبلغ 8 آلاف فدان تقريبا.





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وتابع، أن المساحة التى يجرى توصيل المرافق لها، داخل أراضى الامتداد تم طرح جزء منها بالفعل لشركات الاستثمار العقارى، وسيتم طرح الباقي تباعا.





وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن هذه المساحة مستهدف ترفيها بالكامل خلال العام المالى الجديد 2020 - 2021 ، والذي يبدأ 1 يوليو المقبل.