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اقتصاد

من إجمالي 8 آلاف فدان.. توصيل المرافق لــ2500 فدان بالشيخ زايد.. تفاصيل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:01 ص
الشيخ زايد
الشيخ زايد
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قسم الاقتصاد
قال المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه سيتم البدء خلال شهر يوليو المقبل فى ترفيق 2500 فدان جديدة فى الامتداد العمرانى للمدينة.

وأوضح فهمى فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن هذه المساحة تشكل نحو 30% من إجمالى مساحة الامتداد التى تمت إضافتها للمدينة بقرار جمهورى، والتى تبلغ 8 آلاف فدان تقريبا.

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وتابع، أن المساحة التى يجرى توصيل المرافق لها، داخل أراضى الامتداد تم طرح جزء منها بالفعل لشركات الاستثمار العقارى، وسيتم طرح الباقي تباعا.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن هذه المساحة مستهدف ترفيها بالكامل خلال العام المالى الجديد 2020 - 2021 ، والذي يبدأ 1 يوليو المقبل.
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